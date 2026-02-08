昨年限りで現役引退し、巨人の編成本部参与としてフロント入りした長野久義氏（４１）が８日、キャンプ地の宮崎でスペシャルサイン会を開催した。サンマリンスタジアム横のステージで行われ、長蛇の列ができた。長野氏は登壇すると「ラジオパーソナリティーの長野です」とあいさつ。引退試合が発表されている３月１４日の日本ハムとのオープン戦（午後６時・東京Ｄ）はチケット完売で人気の高さを示している。「ありがた