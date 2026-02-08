女優のハル・ベリー（59）が、高校時代のプロムクイーン投票で結果を操作されそうになった過去を明かした。学校側が「黒人女性」の勝利を望まなかったことが理由だという。 【写真】恋愛に年齢なんて関係ない恋人歌手とラブラブなオスカー女優 2001年のヒューマンドラマ映画「モンスターズ・ボール」で、黒人女性として史上初めてアカデミー賞主演女優賞を受賞したハル。米誌「