秋篠宮さまと悠仁さまは、生き物の生息空間「ビオトープ」を学校や園庭に整備する取り組みの表彰式に出席されました。秋篠宮さまと長男・悠仁さまは、東京・台東区で行われた「全国学校・園庭ビオトープコンクール」に出席し、冒頭、秋篠宮さまが挨拶されました。秋篠宮さま「学校や園庭のビオトープは、自然との触れ合いにとどまらず、自然との共存について考える大切な機会を提供してくれる場であると思います」このコンクールで