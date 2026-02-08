高級スポーツカーを運転してパトカーに衝突した男にひき逃げの疑いです。きょう午前5時すぎ、東京・中央区の築地大橋で、乗用車とタクシーの事故を処理するため現場に停車していた警視庁のパトカーに、高級スポーツカー「ランボルギーニ」が突っ込みました。乗用車とタクシーも巻き込まれ、あわせて5人が重軽傷を負いました。「ランボルギーニ」を運転していた男は現場から逃走し、警視庁がひき逃げ事件として行方を追っています。