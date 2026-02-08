大雪の最新情報について、福山佳那気象予報士の解説です。強い寒気の影響で、日本海側を中心に大雪となっています。特に山陰から北陸では、きょう（8日）の正午までの24時間に一気に積雪が増えました。鳥取や京都、福井では50センチ前後、また東京都心でも5センチの積雪となっています。このあとの雪と雨の予想です。夜も日本海側や近畿、四国で雪が続き、強まるところもありそうです。あす（9日）には大雪の峠を越えて、昼ごろに