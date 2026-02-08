ボートレース多摩川の「G1第71回関東地区選手権」は予選3日間を終え、9日に予選最終日を迎える。準優勝戦進出ボーダー下から逆転を目指す面々の中で注目の存在は得点率5.00で26位の浜田亜理沙（37＝埼玉）だ。2日目まで5、4、4着だった浜田。3日目は1号艇の1Rで登場した。インからスタートはコンマ06の3番手。4カドからトップスタートを決めた中野希一がプレッシャーをかけてきたが、1マークは落ち着いて先マイ。逃げ切りに成