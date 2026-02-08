全国高校スキー大会最終日が8日、長野県上田市などで行われ、女子回転は沢村玲奈（長野・松商学園）が合計1分41秒69で優勝した。距離のリレー男子（40キロ）は十日町（新潟）、女子（15キロ）は鹿角（秋田）が制した。