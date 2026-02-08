6日に開幕したミラノ・コルティナオリンピック™。ミラノの選手村近くでは、オリンピックの開催に反対する大規模なデモが行われ、一部が暴徒化しました。記者「オリンピックの施設の建設によって、多くの木が伐採されたとして、抗議の声をあげています」ミラノ市内で7日、オリンピックに反対するデモが行われ、3000人以上が選手村近くまで行進したということです。デモ参加者は、「既存の施設を利用する」と掲げていたにもか