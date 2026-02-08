俳優・黒沢年雄（81）が8日に公式ブログを更新。衆院選の投開票日当日に自身の思いをつづった。黒沢は「昨夜からの雪で白化粧…心を真っ白に投票して新しい日本のスタート」といい「雪国の方や受験の時期にと色々と賛否両論あるが、それも人生…投票に行ける方は行けばいいし、行けない方はそれも人生…但し陰で、政治が悪い、政治家が悪いは、慎んで頂きたい、責任は自分自身」とつづる。また「さてさて選挙の結果はどうな