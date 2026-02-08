川崎―柏前半、先制PKを決める川崎・エリソン＝U等々力明治安田J1百年構想リーグ第1節（8日・豊田スタジアムほか＝4試合）西で新監督対決となった一戦は、名古屋が清水に1―0で勝利した。福岡は岡山との1―1からのPK戦を6―5で制した。東は川崎がエリソンの3得点などで昨季リーグ2位の柏に5―3で競り勝ち、白星発進。東京Vは3―1で、J1初昇格の水戸を退けた。