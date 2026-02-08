三重県津市の住宅に侵入し現金や食料品などを盗んだとして、ベトナム人の男が逮捕されました。逮捕されたのは、ベトナム国籍で住所不定の無職、ルオン・コック・ティン容疑者(27)です。警察によりますと、ルオン容疑者は去年12月、津市河芸町の男性(75)の住宅に侵入し、現金2万8000円とパンやバナナなどの食料品を盗んだ疑いが持たれています。ルオン容疑者は別の住居侵入事件で先月21日に逮捕されていて、取り調べの過程