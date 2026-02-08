ANAファシリティーズは、「ANAの住宅ローン」でダブルマイルキャンペーンを2月2日から27日まで実施する。対象期間中に仮審査を申込み、その後借り入れた人を対象にANAマイレージクラブのマイルを通常の2倍の付与する。上限は20万マイル。借り入れから2〜3か月後にマイルを積算する。「ANAの住宅ローン」は、auじぶん銀行とりそな銀行、埼玉りそな銀行、SBI新生銀行を所属銀行とする銀行代理業者として展開している。通常20万円の借