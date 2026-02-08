レスリング五輪メダリストでタレントの浜口京子さんは2月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。タンクトップ姿で圧巻の筋肉美を披露しました。【写真】浜口京子、圧巻の筋肉美！「はぁ。笑顔とフロントラットスプレッド癒される」浜口さんは「今日は筋力トレーニングのパーソナルトレーニングの先生をさせていただきました！」とつづり、1枚の写真を投稿。「KIAIDA!」とプリントされた白いタンクトップ姿で、力強い笑顔と圧巻の腕の筋