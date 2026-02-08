東海3県では、9日明け方にかけて平地でも大雪となる所がある見込みで、交通への影響などに注意が必要です。東海3県は強い冬型の気圧配置で上空に寒気が流れ込み、9日明け方にかけて平地でも大雪となる所がある見込みです。9日午後6時までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で岐阜県の山地で30センチ、平地で10センチ、三重県で10センチと予想されています。三重県では、同じ場所に雪雲が流れ続けた場合などには警報級