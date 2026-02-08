元NHK沖縄放送局キャスターでラジオ沖縄所属の竹中知華アナウンサー（44）が、衝撃の“ダイナマイトボディ”を披露した。【写真あり】44歳・元NHKの竹中知華、衝撃の“ダイナマイトボディ”竹中アナは、1982年1月19日生まれ、広島県出身。青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、結婚、そして離婚を経験し、NHK沖縄放送局キャスター、フリーアナウンサーを経て、2017年10月からはラジオ沖縄でアナウンサーを務め