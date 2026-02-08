衆議院議員選挙投開票日の2月8日、熊本県内各地で厳しい冷え込みの中、有権者が一票を投じています。 【写真を見る】熊本選挙区の立候補者一覧 投票は、県内893か所の投票所で午前7時から行われています。 熊本市中央区の京陵中学校に設けられた投票所でも、雪が舞う中、有権者が寒さに首をすくめながら訪れ、1票を投じていました。 県選挙管理委員会によりますと、午後4時時点の推定投票率は19.48%となっています。（前回20.4