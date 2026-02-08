熊本城ホールに人気のラジオパーソナリティーが集まり、リスナーと交流しました。 【写真を見る】パーソナリティーもリスナーも “リアル”大運動会に会場沸騰「RKKラジオフェス2026」に約1500人熊本市 「RKKラジオフェス2026」は、RKK熊本放送が、ラジオ番組のパーソナリティとリスナーとの交流の場を設けたいと開催したイベントです。 会場では、公開生放送や「ポ