＞＞「中学時代?」はこちらお疲れ様です。かけおちの青木マッチョです。大それた名前ですみません。「芸名にマッチョって入れるのすごいな」「覚悟決まってるな」と言われることが多々あるのですが、そんなことはないんですよ。すみません。多々は言いすぎました。たまにです。すみません。たまにもないです。言われたことありません。まあでも逆に言うと、マッチョであることしか取り柄がなかったといいますか、他にもっと特徴さ