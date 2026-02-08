（資料写真）日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会第２日は８日、横須賀市はまゆう公園で高学年の部の１回戦４試合が行われ、横浜Ｆ・マリノスプライマリー追浜（横須賀）が小松原ＳＣ（座間）に８−０で大勝した。はるひ野ＢＳＣ（川崎）、宮前平二葉ＳＣ（同）、ＦＣＰＯＲＴＡも２回戦に進