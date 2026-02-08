東京・稲城市で8日朝、住宅が燃える火事があり、焼け跡から2人の遺体が見つかりました。午前7時前、稲城市矢野口で木造2階建ての住宅から火が出て、約1時間半後に消し止められましたが、焼け跡から性別不明の2人の遺体が見つかりました。この家の住人2人と連絡が取れておらず、警視庁が身元の確認を急いでいます。