西武は8日、4月11日(土)〜12日(日)、6月26日(金)〜28日(日)、8月28日(金)〜30日(日)にベルーナドームで開催する一軍公式戦8試合で、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンの皆さまと共に歩むプロジェクト『PR1DE SERIES』を開催すると発表した。栗山自身が2026シーズンを『締めくくりの一年』と位置づけ、「ファンの皆さまにしっかり自分のプレーを見てもらいたい。今の自分の気持ち、何か伝えられるものを見てもらいたい」