巨人・宮崎春季キャンプ第２クール４日目が８日に行われ、西舘勇陽投手（２３）がブルペンで１３６球を投げ込んだ。第２クールでは４日連続となるブルペン入りで、「気が済むまで投げました」と熱投。阿部監督からはクイックモーションに関連した提案を受ける場面もあった。この日は「右も左も、ストレートも合わせて全球種のインコースの感触メインで」と内角球の精度向上が狙いで、「去年あんまり使えてはない。基本外中心