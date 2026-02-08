衆議院議員選挙の投票が、県内でも行われています。推定投票率は、2年前の前回を下回って推移しています。投票は、午前7時から県内409か所で始まりました。午後5時現在の推定投票率は、県全体で17.52％で、2年前の前回を6.57ポイント下回っています。また、期日前投票をした人は、県内で32万6518人と前回に比べて30.64パーセント、7万6000人あまり増え、過去最多となっています。投票は、午後8時まで行われ即日開票されます