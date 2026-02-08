大学生がプロデビュー戦で値千金のゴールを決めた。明治安田Ｊ１百年構想リーグ第１節（８日）で、福岡はホーム岡山戦（ベススタ）で１―１のまま９０分を終え、ＰＫ戦の末に白星を挙げた。前半に失った１点を追う展開で、後半から途中出場した新人で特別指定選手のＭＦ前田快（神奈川大）が、試合の流れを大きく引き寄せた。前半は岡山の強度ある守備に苦しみ、福岡は思うように前進できない時間が続いた。ボールを持たされな