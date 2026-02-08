良好な親子関係を築くためには何が必要なのか。不登校・引きこもり解消支援を行う寝占理絵さんは「甘やかしと愛情を履き違えると、子どもはわがままになってしまう。たとえば大人同士の会話に子どもが割り込んだとき、話を中断して向き合うのはその子のためにならない」という――。※本稿は、寝占理絵『不登校が解消できる 親の「働きかけ方」がわかる本』（日本実業出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／takas