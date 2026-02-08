女性と親しくなるツールとして便利なLINEですが、「ちゃんとした文章を考えるのが面倒」と苦手意識を持つ人も多いでしょう。それならいっそ、短文で勝負をかけたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性500名に聞いたアンケートを参考に、「もうひと押しで付き合えそうな女性を揺さぶる短いLINE」をご紹介します。【１】雲のない夜に「今、月がキレイだから見てみて」「こういう文学的なセリフを言われたい」（10代女