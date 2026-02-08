◇第５０回日本大相撲トーナメント（８日、東京・両国国技館）決勝戦で横綱・豊昇龍（立浪）が幕内・阿炎（錣山）をすくい投げで下し、２大会ぶり２度目の優勝を飾った。「しっかりケガをしないように集中してやろうと思っていた。トーナメントで優勝して大阪に行こうとも思っていた。横綱として優勝出来て良かったです」と振り返った。当日は朝から雪景色。それでも両国国技館には９０３０人のファンが詰めかけ熱い声援を送