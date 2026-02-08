ダンスボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」が８日、都内でドキュメンタリー映画「ＢＥ：ｔｈｅＯＮＥ−ＳＴＡＲＴＢＥＹＯＮＤＤＲＥＡＭＳ−」（オ・ユンドン、キム・ハミン監督）の公開記念あいさつを行った。映画第３弾となる今作は、自身初のワールドツアーに密着。パフォーマンスのみならずインタビューパート、ツアーの裏側など本音の素顔が映し出されており、ツアー中盤に急きょＲＹＯＫＩ（三山凌輝）を欠き