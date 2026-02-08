香川県でもけさから投票が行われています。投票は午前7時から県内421カ所で行われています。 高松市の太田南小学校の体育館に設けられた投票所でも有権者が次々と訪れ一票を投じていました。 香川県では3つの選挙区にあわせて10人が立候補しています。午後4時現在の投票率は21.70パーセントで前回を1.5ポイント下回っています。香川県で期日前投票をした人は、県内の有権者全体の約28パーセントにあたる21万