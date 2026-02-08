熱烈な広島ファンの俳優・谷原章介（５３）が宮崎・日南キャンプを訪れ、新井監督の“厳しい愛”に期待した。チームは２年連続Ｂクラス。「今年は新井さんの目の色が違う。大きな意味での“愛”を感じました。愛にも優しさ、厳しさ、いろんな種類がある。今までの『ファミリー』というものより、さらに深まった強い思いを感じました」と、巻き返しを願った。キャンプ地訪問は２年ぶり。メイン球場とブルペンで選手たちの練習に