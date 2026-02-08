茎が曲がっているなどで規格外となったバラ。高校生らが規格外のバラで花束を作るイベントが、名古屋で開かれました。5本のバラの花ことばは「あなたに出会えた心からの喜び」。愛知県田原市で栽培されたバラを5本束ねて販売します。地元で活躍するBOYS AND MENの本田剛文さんが来場者に手渡し、売上金はユニセフを通して全額、マダガスカルの子供たちのために役立てられます。