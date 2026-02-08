６日、三蘇祠博物館の「寿蘇会」でパフォーマンスを披露する出演者。（眉山＝新華社配信）【新華社眉山2月8日】中国四川省眉山市にある三蘇祠（さんそし）博物館で6日、北宋時代に文学者、政治家として活躍した蘇軾（そ・しょく、蘇東坡）の生誕989周年を祝う「寿蘇会」が開かれた。同館はさまざまなイベントを通じて文豪に敬意を表した。蘇軾への思いは日本にも広がっている。博物館の周雲容（しゅう・うんよう）研究員による