「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ江戸川」（８日、江戸川）地元のベテラン・浦田信義（６０）＝東京・５７期・Ｂ１＝が軽快な動きを見せた。初日は６Ｒ１走。川崎智幸（岡山）や木場悠介（長崎）に競り勝って２着とした。「たまたまの部分もあるけどね。川崎君のも良さそうだけど、何とか持たせられた」と胸をなで下ろした。このレースで展示タイムが６秒５６。次位の西丸敦基（香川）が６秒６３で、断トツの好タイムだ。