衆院選と同じ8日投開票の大阪府知事、大阪市長のダブル選で府市両選挙管理委員会は同日までに、過去の選挙に比べ、開票作業が大幅にずれ込むとの見通しを示した。また府選管は知事選の開票途中の票数を公表せず、9日に最終結果のみを公表する方針を明らかにした。