三菱の黒めSUV！2025年12月18日、三菱自動車はクロスオーバーSUV「アウトランダーPHEV」に特別仕様車「BLACK Edition」を設定すると発表しました。ブラックを基調とした上質な仕立てが加わったこの特別仕様車に対し、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが三菱の“新”「“四駆”SUV」です！ 画像で見る（77枚）アウトランダーPHEVは、2013年に世界初の4WDプラグインハイブリッド（PHE