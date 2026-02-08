¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥ê¡¼¥¿¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤«¤Ä¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¸ÄÀ­Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬?·ãÊÑ?¤Î¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥í¥ê¡¼¥¿¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥ê¡¼¥¿¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢MALICE MIZER ¡¢Moi dix Mois¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëMANA¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥´¥·¥Ã¥¯¡õ¥í¥ê¡¼¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMoi-même-Moitié(¥â¥ï¥á¡¼¥à¥â¥ï¥Æ¥£¥¨)¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¤¿¤³¤È¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¥¤