第66回唐津10マイルロードレース（西日本新聞社など後援）は8日、佐賀県の唐津市陸上競技場を発着点とするコースで行われ、一般10マイルの部は清野太成（中国電力）が47分12秒で制した。女子10キロの部は昨年の世界選手権女子3000メートル障害に出場した斎藤みう（パナソニック）が32分21秒で優勝。高校男子10キロの部は今村仁（佐賀・鳥栖工）が29分7秒で優勝した。高校女子5キロの部は井門萌（愛媛・聖カタリナ学園）が16分2