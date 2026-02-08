衆議院選挙の投票が各地で続いています。大阪府内の投票率は午後４時時点で「２６．０７％」となっています。近畿地方では北部を中心に大雪になっていて、午前中は大阪市内でも雪の中を投票所に向かう人の姿が見られました。今回の選挙では消費税減税を含む物価高対策や、社会保障改革などが争点となっています。大阪府選挙管理委員会によりますと、午後４時時点での大阪府内の投票率は「２６．０７％」です。大阪市内で