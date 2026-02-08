J2J3百年構想リーグ第一節 いわきFC1-0北海道コンサドーレ札幌今シーズンから川井健太氏を新監督に迎えスタートを切った北海道コンサドーレ札幌しかし序盤からリズムが作れずにいるとパスミスから先制を許します。その後も試合を通じて中々チャンスを作り出すことが出来ず川井健太監督の初陣は黒星スタートとなりました。川井健太監督Q.試合を振り返ってA.北海道コンサドーレ札幌のファ