北部を中心に大雪となった近畿地方。交通網にも影響が出ています。京都府舞鶴市では午後３時時点で２６ｃｍの積雪となり、地元の人たちが雪かきに追われました。「いやいや参りました」「かれこれ１時間くらいやってますね」「びっくりするね」「おたくも気をつけてよかたまっとるところでこけるんやから」近畿地方で９日夕方までに降る雪の量は多い所で北部では山地で３０ｃｍ、平地で２５ｃｍ、中部では山地で２５ｃ