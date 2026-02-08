1月23日に発売されたオデッセイの新作『Ai-DUALシリーズ』が2位と4位にランクイン。このモデルは、オデッセイのシンボルでもあるフェースインサートが2層になったことも話題になっている。その評判についてPGAツアースーパーストア千葉浜野店の大野木翔さんに話を聞いた。【写真】4位以下の順位は？パター売り上げトップ10「発売したばかりですが、興味を持って試打をするお客さんは多いですね。特に『スクエア2スクエア』シリー