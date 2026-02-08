８日（日）は近畿の広い範囲で雪が降り、大雪となっている所もあります。京都市では今シーズン初の積雪となり、午後５時現在、京都の積雪は１ｃｍとなっています。夜遅くにかけて大雪による交通障害に警戒してください。２月９日（月）の近畿地方は、ゆっくり天気は持ち直すものの、朝は極寒。冷え込みが厳しいでしょう。早朝までは北部を中心に雪が降りそうです。その後は、次第に冬型の気圧配置は緩む見込みです。京阪