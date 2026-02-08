衆議院選挙の投票がけさから行われています。午後2時時点の投票率は16.05%で、前回と比べ3.07ポイント下回っています。投票の受付は、一部の地域を除き、全国の投票所で午前7時から行われています。総務省によりますと、午後2時時点の投票率は16.05%で、前回と比べ3.07ポイント下回っています。ただ、小選挙区の期日前投票を終えた人は、全国で2701万7098人で、前回、一昨年と比べると、およそ606万人増加し、過去最多を記録してい