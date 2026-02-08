きょうは、関東地方も警報級の大雪となり、東京都心では最大5センチの積雪が観測されています。雪が降り積もった公園を駆け回り、雪玉を作って遊ぶ子どもたち。午前11時ごろの茨城県水戸市内の様子です。強い寒気の影響で、関東各地では、きのうから昼ごろまで雪が降り続き、これまでに▼宇都宮市で最大15センチ、水戸市で9センチ、千葉市で5センチ、東京都心でも5センチの積雪を観測しています。関東地方では、あす（9日）午後6時