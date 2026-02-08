衆院選の攻防ライン高市早苗首相（自民党総裁）は衆院選の目標を、日本維新の会との与党で定数465の過半数となる233議席と設定した。政権維持に最低限必要な数と言える。これを上回り「安定多数」と呼ばれる243を得ると、17ある常任委員会の委員長ポストを独占できる。大幅に伸び定数の3分の2となる310に達すれば、少数与党の参院で法案を否決されても、衆院で再可決が可能になる。安定多数は常任委員長ポストを与党が独占した