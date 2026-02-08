陸上・全日本実業団ハーフマラソン（８日・山口維新みらいふスタジアム発着）――男子は平山大雅（コニカミノルタ）が１時間０分４４秒で制した。女子は樺沢和佳奈（三井住友海上）が１時間９分２０秒で優勝し、初のハーフマラソン挑戦となった不破聖衣来（三井住友海上）は１時間９分３９秒で４位となった。不破は雪が舞うレースで、途中から前に出て積極的に引っ張った。「集団の中で力をためるのも考えたが、やっぱり自分の