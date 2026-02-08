アニメ『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』ロングラン御礼舞台あいさつが8日、都内で開催され、声優の花江夏樹、下野紘、上田麗奈、櫻井孝宏、早見沙織が登壇した。【写真】胡蝶しのぶ柄じゃん！紫ドレス姿の早見沙織舞台挨拶の様子舞台あいさつでは『ロングラン御礼！2684万人が聞きたいあの話！』のコーナーが実施。事前に全国のファンから「登壇者に聞いてみたい質問」を募集し、その場で回答していくとい