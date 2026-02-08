衆議院選挙は8日が投開票日です。岡山県でもけさから投票が行われています。岡山県では一部を除いて午前7時から県内771カ所の投票所で投票が行われています。 岡山市東区の犬島の投票所は強風などの影響で投票箱を開票所に運ぶ船が海に出られない可能性があり、投票日を2月5日に繰り上げました。 岡山県の4つの選挙区には合わせて15人が立候補しました。岡山県選挙管理委員会によりますと、衆院選の午後4時現在での投票