エッセイストの阿川佐和子さん（７２）が８日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演。高齢者の移住について、本音を漏らす一幕があった。この日の番組では、老後移住の問題点をリポート。高齢者が賃貸契約を結ぶ際、孤独死や家賃滞納のリスクを懸念して、高齢者の入居を敬遠する貸し渋りの例などが紹介された。「私も一昨年、引っ越そうと思って。なんなら昔からの夢で海の見えるところに住