【ミラノ（イタリア）８日＝富張萌黄】スピードスケート・ショートトラックの公式練習が８日、本番会場で行われた。男子エースの宮田将吾（日本通運）はリレーのタッチやスタートなどを確認。１０日の１０００メートル予選、決勝まで行われる混合リレーへ向けて「１０００メートルの予選はマストで上がらないといけない。ミックス（混合リレー）は全力出し切って、チャンスがあれば全部つかみ取っていきたい」と目標を語った。